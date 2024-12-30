Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekiplerinin Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde, 8 adet suç kaydı bulunan İ.Ç (31), 1 adet suç kaydı bulunan T.P (27) ve 10 adet suç kaydı bulunan O. A (22) isimli şahıslar üzerinden toplamda 3 adet kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA