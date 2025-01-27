Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu satışına yönelik operasyonda ecstasy ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.01.2025 12:17
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheliler, araçları seyir halindeyken durdurularak yapılan aramalarda; 724 adet ecstasy hap, 1,97 gram esrar, 1 adet tütünle karışık sarılı esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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