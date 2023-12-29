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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen bir araçtaki şüpheliler, uyuşturucuyu yola dökerek kaçtı. Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Araçtan yol üzerine atılan 474,14 gram bonzai ele geçirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 3,07 gram metamfetamin, 0,1 gram esrar, 0,91 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza bulundu.

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
29.12.2023 - 23:29,  Güncelleme: 23:30
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Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen bir araçtaki şüpheliler, uyuşturucuyu yola dökerek kaçtı. Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen 2 şahsın içerisinde bulunduğu araç takibe alınarak durdurulmak istendi. Bu sırada şahıslar uyuşturucu maddeyi dökerek araçla kaçtı. Araçtan yol üzerine atılan toplamda 474,14 gram bonzai ele geçirildi. Firar eden şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda bulunabilecekleri adreslerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şahıs yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 3,07 gram metamfetamin, 0,1 gram esrar, 0,91 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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