 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kütahya'da yapılan kontrollerde, araç ve şahıslarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
13.12.2023 - 09:51,
Abone Ol

Kütahya'da durdurulan araç ve şahısların yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bölcek Mahallesi üzerinde durdurulan araç ve M.G., Ş.B., T.A. ve M.B. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 3 parça halinde, toplamda 91,2 gram bonzai, 1,76 gram metamfetamin maddesi ve payp aparatı, 4 adet cam tüp içerisinde toplamda 124,65 gram sıvı bonzai, 2 şerit halinde toplamda 23 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

M.G. kaldığı ikamette yapılan aramada ise, 2 parça halinde toplamda 18,25 gram bonzai, 5 adet cam tüp içerisinde toplamda 148,16 gram sıvı bonzai, 3 adet plastik kutu içerisinde toplamda 38,05 gram bonzai ham maddesi ve 1 adet payp aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan M.G. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü veya tutuklunun kaçması, Kütahya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından aranıyor olmasından dolayı adli mercilere intikal ettirilmek üzere gözaltına alındı. Diğer şüpheli şahıslar ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika


10:08
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03
İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40
Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29
Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12
Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47
Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28
Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
10:08 Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03 İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40 Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29 Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12 Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47 Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak ''yayınlayamayan'' Exxen'e tepkiler çığ gibi
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
07:49 Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi
07:45 İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 10:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement