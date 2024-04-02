Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele ve aranan şahısların yakalanması çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucu, Barzani lakaplı M.T. isimli şahsın Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip neticesinde Kütahya il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, üzerinde metamfatamin cinsi uyuşturucu madde ile beraber yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi, iki kız çocuğunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Olayda 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 10 yaşındaki kız çocuğu ve babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan bir şahıs, polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. Özel harekat polisi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda aile yara almadan kurtarılırken şahıs gözaltına alındı.
Kadıköy ilçesinde sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 bağlantı yolunda virajı dönemeyen bir kamyon bariyere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yol temizlik çalışmaları yapılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı ve R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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