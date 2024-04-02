Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: Yakalanan Şahıs Tutuklandı

İzmir'de cinnet getiren bir kişi, iki kız çocuğunu vurdu ve intihar teşebbüsünde bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi, iki kız çocuğunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Olayda 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 10 yaşındaki kız çocuğu ve babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.