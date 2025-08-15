Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da narkotik ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince Kütahya'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıs yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde, 490 gram skunk ve 8 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA