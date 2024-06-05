Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı şüphesiyle A.A. isimli şahsa yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde 3 farklı ara yakalama yapılarak, yakalanan kullanıcı şahıslardan, 2 parça halinde yaklaşık 13 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde yaklaşık 168 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ile 1,30 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli şahıs Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Yaşı Küçük Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?