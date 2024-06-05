Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Yaşı Küçük Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Yaşı Küçük Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, zanlının ikametinde yapılan aramalarda bonzai ve esrar ele geçirildi.

05.06.2024 07:30
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı şüphesiyle A.A. isimli şahsa yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde 3 farklı ara yakalama yapılarak, yakalanan kullanıcı şahıslardan, 2 parça halinde yaklaşık 13 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde yaklaşık 168 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ile 1,30 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli şahıs Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Yaşı Küçük Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Yaşı Küçük Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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