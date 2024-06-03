Kütahya\'da Yakalanan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gediz ilçesinde meydana gelen olayda S.M. isimli şahıs akşamüstü evine geldiği -nde odasında bulunan 3 adet kol saati, 20 gram bilezik, 1 adet kolye ve bin Türk lirasının kayıp olduğunu fark etti. Kaybolan 88 bin liralık mücevher ve paranın çalındığı fark eden şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Kütahya Hırsızlık Büro Amirliği ve Gediz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptığı çalışma sonrasında eve girip hırsızlık yapan şahıslar belirlendi.

Bu çerçevede tespit edilen hırsızlık zanlıları R.Y. (33), Z.Y. (20) ve M.Y. (21) çalmış oldukları malzemelerle birlikte yakalanarak Cumhuriyet Savcının talimatı ile gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye getirilen şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA