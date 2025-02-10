Kütahya'da Yangın: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kütahya'da Yangın: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya\'da Yangın: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu ve iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangında komşu evin çatısında da hasar meydana geldi.

10.02.2025 13:22  Güncelleme: 13:25
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef olurken, ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Güldüren Köyü'nde Mehmet Ali Öztürk'e ait iki katlı ahşap binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve yandaki evin çatısına da sıçrayan yangın Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap binanın altında bulunan ahırda 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonucu iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yandaki binanın çatısında hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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