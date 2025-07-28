Kütahya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'ya bağlı Büyüksaka ve Akçamescit köyleri arasındaki yol kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. - KÜTAHYA