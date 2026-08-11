Kütahya\'da Yangın Paniği

Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın, bekçi kulübesine sıçradı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Geven Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede bulunan bekçi kulübesine de zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangının çevredeki alanlara yayılması önlenirken, alevler kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.