Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatilcilerin plajda kabusu olan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlının edebiyat öğretmeni çıkması şaşkınlık yaratırken; yapılan aramalarda tam 3 milyon 850 bin lira değerinde çalıntı eşya, sahte askeri kimlik ve silahlar ele geçirildi.

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi sahil hattında son bir haftada art arda yaşanan çanta hırsızlığı vakaları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Plajlardaki olayları titizlikle inceleyen güvenlik güçleri, hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenen 47 yaşındaki T.O'yu fiziksel ve teknik takibe aldı. Yürütülen başarılı operasyon sonucunda zanlı, yeni bir hırsızlık girişimi esnasında jandarma tarafından suçüstü yakalanarak etkisiz hale getirildi.

ZANLI EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli T.O. kimlik sorgulamasında ortaya çıkan detay, olayın en çok konuşulan yönü oldu. Profesyonel hırsızlık yöntemleri kullanan zanlının, asıl mesleğinin edebiyat öğretmenliği olduğu tespit edildi.

Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

3 MİLYON 850 BİN LİRALIK SERVET ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde, çalıntı malları sakladığı zulada ve kullandığı araçta yapılan kapsamlı aramalarda adeta küçük çaplı bir servet bulundu. Toplam değerinin yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olduğu açıklanan ve jandarma tarafından el konulan malzemeler şu şekilde sıralandı:

  • 6 adet son model iPhone cep telefonu
  • Yaklaşık 700 bin lira değerinde çeşitli elektronik eşya
  • 900 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası
  • 1 milyon 750 bin lira değerinde döviz

SAHTE ASKERİ KİMLİK VE KILIÇ BİLE VAR

Şüphelinin aracında yapılan aramalarda sadece hırsızlık ganimetleri değil, aynı zamanda suçta kullanıldığı değerlendirilen yasa dışı materyaller de ortaya çıkarıldı. Ekiplerin bulduğu diğer eşyalar arasında sahte bir askeri kimlik kartı, av tüfeği, kılıç ve çeşitli boyutlarda bıçaklar yer aldı.

Jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri tamamlanan edebiyat öğretmeni T.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen tüm malzemelere ise yasal işlemler kapsamında el konuldu.

Hırsızlık, 3. Sayfa, Kuşadası, Edebiyat, Gündem, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Gündem Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    Ögretmen maasları düsük olunca ögretmenlerin hali. 6 12 Yanıtla
    Emrullah ulutaş Emrullah ulutaş:
    O zaman asgari ücretle hatta altında çalışan insanlar ne yapsın? 2 1
  • Er ka Er ka:
    Atanamamış 8 9 Yanıtla
    Uğur Kart Uğur Kart:
    ATANDIRSAYDIN 5 6
    Suat genç Suat genç:
    Atanmış biri ve çıkıp ahlak konusunda öğrencilere konuşma yaparak iktidarı eleştirmişti 3 4
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Görevde olsa inanın bu işi yapmazdı 8 3 Yanıtla
    Emrullah ulutaş Emrullah ulutaş:
    Görev yapmayan herkes hırsızlık mı yapmalı? 1 1
  • fkıdkfkf fkıdkfkf:
    Öğretmenmiş zaten 1 2 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    maaş düşük olunca, hırsızlıkmı yapması gerekir.maaşları çok iyi. 1 1 Yanıtla
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