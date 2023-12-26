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Kütahya'da yapılan hırsızlık uygulamasında 84 şahıs ve 27 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Kütahya'da yapılan hırsızlık uygulamasında 84 şahıs ve 27 araç kontrol edildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 9 farklı bölgede 84 şahıs ve 27 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 1.64 gram metamfetamin ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Kütahya\'da yapılan hırsızlık uygulamasında 84 şahıs ve 27 araç kontrol edildi
26.12.2023 - 11:40,
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 84 şahıs ve 27 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bölücek Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Maltepe Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Akkent Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Vefa Mahallesi, Eskişehir Çevre Yolu Eski Tekel Binasında 9 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 84 şahıs ve 27 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

1 şahsın üzerinden 1.64 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kesici alet ele geçirilerek gerekli idari işlem yapıldı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yapılan hırsızlık uygulamasında 84 şahıs ve 27 araç kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yapılan hırsızlık uygulamasında 84 şahıs ve 27 araç kontrol edildi - Son Dakika
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