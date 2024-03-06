Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Kütahya merkezli ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca, suç örgütüne ait bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca, başkalarına ait banka kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

06.03.2024 00:32  Güncelleme: 00:35
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Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

KÜTAHYA - Kütahya merkezli ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasa dışı bahis suçlarından, Kütahya merkezli Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, başkalarına ait banka kartı ve birçok dijital materyal geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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