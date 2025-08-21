Kütahya\'da Yemekhane Yangını

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde 2 ayrı blokta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangından dolayı şehrin üstünü yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yemekhanede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA