Kütahya\'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Domaniç'in Fındıcak köyü Ketenlik mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yıldırımın etkisiyle içten içe yanan bir ağaç uzun süre sonra alev alarak çevresindeki kuru bitki örtüsünü tutuşturdu. Daha sonra ise ağaçlık alanın yanmasına sebep oldu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yaklaşık 3 dönümlük bir alanı etkisi altına aldı. Olay yerine hızla müdahale eden Domaniç Orman İşletmesine ait arasözler ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması, çevredeki diğer ormanlık alanların zarar görmesini engelledi. Soğutma uzun süre devam etti. Yangına 6 itfaiye ekibi müdahale etti. - KÜTAHYA