Kütahya Emet'te dağlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya Emet'te dağlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

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Kütahya Emet\'te dağlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Kütahya'nın Emet ilçesinde dağlık bölgede çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyümeden tamamen söndürüldü. Sarp ve ulaşımın güç olduğu arazi şartları nedeniyle çok sayıda ekip sevk edildi; yangının yayılması önlendi ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, dağlık bölgede orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Emet ilçesinde, dağlık bölgede orman yangını çıktı. Sarp ve ulaşımın güç olduğu arazi şartları nedeniyle yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2 arazözle müdahalede bulunurken, Orman İşletme ekipleri 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına 2 itfaiye aracı ve 2 arazözün yanı sıra şirketlere ait su tankerleri ve ekipler de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA
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