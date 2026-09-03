Kütahya Emet\'te köy fırınında çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü, fırın küle döndü

Kütahya'nın Emet ilçesindeki bir köy fırınında çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında fırın büyük hasar gördü.

Yeniceköy'de İ.Ö.'ye ait fırında saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, kısa sürede müdahalede bulundu. Yangına ilk müdahale Yenice Köy Muhtarlığına ait yangın tankerleri ve köy halkı tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve köylülerin desteğiyle yangın, çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sebebi ile fırında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.