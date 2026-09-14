Kütahya Emet'te otomobil tarlaya yuvarlandı, sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Emet'te otomobil tarlaya yuvarlandı, sürücü ve yolcu yaralandı

Kütahya Emet\'te otomobil tarlaya yuvarlandı, sürücü ve yolcu yaralandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet-Hisarcık karayolunda kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü A.P. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Emet- Hisarcık karayolu Yeniceköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. A.P. yönetimindeki 45 KA 7897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü A.P. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Hisarcık, Kütahya, Emet, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Emet'te otomobil tarlaya yuvarlandı, sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Emet'te otomobil tarlaya yuvarlandı, sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
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