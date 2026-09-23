Kütahya Gelinkaya\'da izinsiz kazıya jandarma operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya Gelinkaya'da izinsiz kazıya jandarma operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gelinkaya köyü mevkiinde tespit edilen izinsiz kazıda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre kablo ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçeye bağlı Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre elektrik kablosu ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere haklarında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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