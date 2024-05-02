Kütahya Hisarcık'ta Ahır Yangını: 1 Koyun Telef Oldu, 200 Balya Saman Yandı - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta Ahır Yangını: 1 Koyun Telef Oldu, 200 Balya Saman Yandı

Kütahya Hisarcık\'ta Ahır Yangını: 1 Koyun Telef Oldu, 200 Balya Saman Yandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de çıkan ahır yangınında 1 koyun telef olurken, yaklaşık 200 balya saman yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de çıkan ahır yangınında, 1 koyun telef olurken, yaklaşık 200 balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereköy'de Kamil B ve Halil A'ye ait ahırda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği arazözü müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu 1 ahır tamamen yanarken, 3 ahırın ve 1 ahşap evin çatısında kısmi hasar oluştu. Yangında 1 koyun telef oldu, yaklaşık 200 balya saman yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya Hisarcık'ta Ahır Yangını: 1 Koyun Telef Oldu, 200 Balya Saman Yandı - Son Dakika

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