Kütahya Hisarcık\'ta Ahır Yangını: 1 Koyun Telef Oldu, 200 Balya Saman Yandı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de çıkan ahır yangınında, 1 koyun telef olurken, yaklaşık 200 balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereköy'de Kamil B ve Halil A'ye ait ahırda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği arazözü müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu 1 ahır tamamen yanarken, 3 ahırın ve 1 ahşap evin çatısında kısmi hasar oluştu. Yangında 1 koyun telef oldu, yaklaşık 200 balya saman yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA