Kütahya Hisarcık\'ta çocuk koruma ve kadına yönelik şiddet toplantısı yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, çocukların korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda; çocukların güvenliğinin sağlanması, risk altındaki çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Ayrıca, çocukların korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda alınması gereken tedbirler görüşülerek kurumların koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların önemi vurgulandı.