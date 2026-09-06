Kütahya Hisarcık\'ta otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kutluhallar köyü Ak Dere mevkiinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Hisarcık ve Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden su tankerleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden 3 arazöz ve su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.