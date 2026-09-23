Kütahya Tavşanlı'da çiftlik yangını çevreye sıçramadan söndürüldü, trafo zarar gördü - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da çiftlik yangını çevreye sıçramadan söndürüldü, trafo zarar gördü

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Kütahya Tavşanlı\'da çiftlik yangını çevreye sıçramadan söndürüldü, trafo zarar gördü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gece bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken çiftlikte büyük maddi hasar oluştu, zarar gören trafo yüzünden İstasyon Mahallesi'nin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında zarar gören trafo nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Yangın, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Değirmenönü Sokak Yarış Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet K.'ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle çiftliğin damını tamamen alevler sardı.

Geceyi aydınlatan alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekibinin yanı sıra polis, 112 Acil Sağlık ve Torosgaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, bitişik yapılara ve yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın sırasında çiftlik yakınındaki trafonun da zarar görerek yanması nedeniyle İstasyon Mahallesi'nin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da çiftlik yangını çevreye sıçramadan söndürüldü, trafo zarar gördü - Son Dakika
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