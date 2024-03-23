Kütahya Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gençlik Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi. Deniz polisinin çalışmasıyla bota alınan ceset, Berkhan Oğuz'a (24) ait olduğu belirlendi. Olayın ardından Oğuz'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.