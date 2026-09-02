Otomobil Market Merdivenlerinde Asılı Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobil Market Merdivenlerinde Asılı Kaldı

Otomobil Market Merdivenlerinde Asılı Kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir zincir marketin giriş merdivenlerinde asılı kaldı. Şans eseri yaralanan olmazken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir zincir marketin giriş merdivenlerinde asılı kaldı. Çevrede kısa süreli şaşkınlığa neden olan kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

MERDİVENLERDE ASILI KALDI

Kaza, Servi Mahallesi'ndeki bir zincir marketin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 BUV 144 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle marketin giriş bölümüne yöneldi. Marketin önündeki merdivenlerden aşağı doğru ilerleyen otomobil, merdivenlerin üzerinde asılı kaldı.

Otomobilin merdivenlerde asılı kaldığını gören vatandaşlar durumu fark ederek aracın çevresine toplandı. Aracın daha fazla hareket ederek merdivenlerden aşağıya düşmesini veya çevredekilere zarar vermesini önlemek amacıyla vatandaşlar sürücüye yardımcı oldu.

Otomobil Market Merdivenlerinde Asılı Kaldı

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Yaşanan olayda otomobilde bulunanların ve çevredeki vatandaşların herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi. Kazanın ardından marketin girişinde kısa süreli hareketlilik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da merdivenlerde asılı kalan aracı meraklı bakışlarla izledi.

Otomobilin sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği değerlendirilirken, aracın marketin giriş merdivenlerine nasıl çıktığına ilişkin detaylar ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KURTARILDI

Merdivenlerde sıkışarak asılı kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine çekici çağrıldı. Ekiplerin çalışması sırasında araç kontrollü şekilde sabitlendi. Daha sonra çekiciyle araç merdivenlerden kaldırıldı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Kütahya, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil Market Merdivenlerinde Asılı Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada
Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon’da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:35
Fener’den gidenin içinden Messi çıkıyor Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
09:27
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia Onana ve Salah İngiltere’ye mi gitti
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?
09:04
İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi
İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:10:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Otomobil Market Merdivenlerinde Asılı Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement