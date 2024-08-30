Kutsal değerlere küfrettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kutsal değerlere küfrettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı

Geniş Video İzle

Mersin'de para meselesi yüzünden tartıştığı kadın çalışanı tehdit ederek kutsal değerlere hakaret ettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı.

30.08.2024 01:31  Güncelleme: 01:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kutsal değerlere küfrettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de para meselesi yüzünden tartıştığı kadın çalışanı tehdit ederek kutsal değerlere hakaret ettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin giriş katında yaşandığı iddia edilen olayda, aralarında gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek şahsın dini değerlere küfür ve hareket ettiği öne sürüldü. Tartışma, diğer personellerin araya girmesiyle yatıştırılırken, olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı

Görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru olup olmadığına yönelik inceleme başlatılırken, olayın ortaya çıkmasının ardından görüntülere yansıyan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen erkek şahsın işine son verildiği, kadın şahsın ise memur olmasından dolayı yerinin değiştirildiği öğrenildi. Ayrıca olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerde yer alan belediye personeli İ.N.'nin gece saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muhtelif haber sitelerinde ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir çalışanının kutsal değerlere küfür ettiğine ilişkin video görüntülerinin de yer aldığı paylaşımlara konu olan olay, ekiplerimiz tarafından araştırılmış, bahse konu olayda müşteki B.Ö., İ.N. isimli şahsın kendisine hakarette bulunduğunu, silahla tehdit ettiğini beyan etmesi ve aynı şahsın kutsal değerlerimize yönelik sinkaflı cümleler sarf ettiğinin tespit edilmesine istinaden alınan savcı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, şüpheli İ.N. hakkında 'tehdit, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kutsal değerlere küfrettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 02:15:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kutsal değerlere küfrettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement