Kuveyt, Hava Savunma Sistemleri Saldırıları Engelledi - Son Dakika
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Kuveyt, Hava Savunma Sistemleri Saldırıları Engelledi

14.07.2026 19:35
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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin düşmanca saldırıları durdurduğunu açıkladı.

Kuveyt ordusu, "Hava savunma sistemleri düşmanca saldırıları durdurdu" dedi.

İran'ın ABD saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik saldırıları devam ediyor. Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren düşman hedeflerinin engellendiğini belirterek, "Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, meydana gelen patlamaların hava savunma sistemlerinin düşmanca saldırıları durdurması sonucu meydana geldiğini duyurur" dedi.

Saldırıya dair başka detay verilmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. - KUVEYT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Savunma, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt, Hava Savunma Sistemleri Saldırıları Engelledi - Son Dakika

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