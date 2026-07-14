Kuveyt ordusu, "Hava savunma sistemleri düşmanca saldırıları durdurdu" dedi.
İran'ın ABD saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik saldırıları devam ediyor. Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren düşman hedeflerinin engellendiğini belirterek, "Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, meydana gelen patlamaların hava savunma sistemlerinin düşmanca saldırıları durdurması sonucu meydana geldiğini duyurur" dedi.
Saldırıya dair başka detay verilmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. - KUVEYT
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuveyt, Hava Savunma Sistemleri Saldırıları Engelledi - Son Dakika
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