Kuveyt Havalimanı'na Saldırı - Son Dakika
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Kuveyt Havalimanı'na Saldırı

11.06.2026 23:58
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Kuveyt'te havalimanı radarı hedef alındı, yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana geldi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Havalimanının radarı bu sabah hedef alındı. Saldırı, insanların yaralanmasına ve önemli miktarda maddi kayıplara neden oldu" denildi.

İran, ABD'nin dün gece düzenlediği saldırılara misilleme olarak bir kez daha Körfez ülkelerini hedef aldı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havalimanının radarı bu sabah hedef alındı" denildi.

Saldırının yaralanmalara yol açtığı belirtilen açıklamada, "Radar tesislerini, ekipmanları ile hava trafik yönetim sistemlerini etkileyen önemli miktarda maddi kayıplara neden oldu" ifadeleri kullanıldı. - KUVEYT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt Havalimanı'na Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdulkadir İşlem Abdulkadir İşlem:
    böyle saldırılar yapılmasın diye barış çalışmaları yapılmalı haklı tarafın hakkı korunmalı ama sivillere zarar veren herkes sorumlu tutulmalı 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Ates Mahmut Ates:
    bu kadar saygısızlık olamaz havalimanına saldırı yapan insanlar ne düşünüyor acaba halkı tehlikeye atıyorlar değil mi bu çok yanlış bence savaş olsa da insani değerler korunmalı 0 0 Yanıtla
  • Özgür Sinan A. Özgür Sinan A.:
    arkada bi çıkar ilişkisi var galiba bunu kim organize etti onu merak ettim yahu 0 0 Yanıtla
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