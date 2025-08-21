Kuyucak'ta Göçük: Baba Kurtuldu, Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuyucak'ta Göçük: Baba Kurtuldu, Oğlu Hayatını Kaybetti

Kuyucak'ta Göçük: Baba Kurtuldu, Oğlu Hayatını Kaybetti
21.08.2025 17:11
Aydın'da su hattı döşerken meydana gelen göçükte baba kurtulurken, oğlu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde bahçesine su hattı döşemek isteyen baba ile oğlu göçük altında kaldı. Baba kendi imkanları ile kurtulurken, kurtarma ekipleri tarafından toprak altında kalan oğul hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine gelen annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan Güney Ailesi köyün yakınında bulunan arazilerine su hattı döşemek için çalışma yaparken iş makineleri tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukur içinde bulunan Baba Ahmet Güney ve oğlu Ahmet Güney'in üzerine toprak göçtü. Yaşanan kazada üzerine az miktarda toprak göçen baba kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, yoğun bir toprak kütlesi altında kalan oğlu Ahmet Güney (43) ise bölgeye çağrılan ekipler tarafından toprak altından çıkarılabildi.

Anenin feryatları yürekleri dağladı

Eşiyle oğlunun çalıştığı bölgedeki telaş ve bağrışmayı duyarak olay yerine gelen anne, önce eşinin iş kazası yaşadığını zannedip eşinin elini yüzünü silerek temizlemeye başladı. Bir süre sonra oğlunu göremeyen Gülcan Güney, Ahmet Güney'i göremeyince kocasını oğlum nerde diye sormaya başladı. Ahmet Güney'in toprak altında olduğunu öğrenen annenin feryatları yürekleri dağlarken, zamanla yarışan ekipler Ahmet Güney'i kısa sürede toprak altından çıkardı. Sağlık görevlilerinin de hazır beklediği olay yerinde yapılan kontrollerde Ahmet Güney'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Kuyucak, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Baba, Son Dakika

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
