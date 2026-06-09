Kuyumcu Dolandırıcılığına 254 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Kuyumcu Dolandırıcılığına 254 Yıl Hapis Cezası

Kuyumcu Dolandırıcılığına 254 Yıl Hapis Cezası
09.06.2026 17:28
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İzmit'te kuyumcu dolandırıcılığı davasında 4 sanık, 78 mağdura karşı toplam 254 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2014 yılında çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasıyla açılan kuyumcu dolandırıcılığı davasında karar açıklandı. 4 sanık, 78 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle toplamda 254 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit'te 2014 yılının haziran ayında vatandaşlara altın ve para cinsinden faiz ödemesi yaparken işleri bozulan ve dükkanı kapatarak kayıplara karışan sanıklar Cemalettin Albayrak, Turgut Tüysüz, Cengiz Tüysüz ve Yüksel Hancızade hakkında açılan dava, bozulan kararın ardından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Cengiz Tüysüz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, mağdurlar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; sanıklar hakkında her ne kadar bir kısım müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmış olsa da eylemin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanıkların 78 kez ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Cengiz Tüysüz ise "Suçsuzum, ben sadece çalışanım. Bana ne şekilde işlem yap dedilerse onu yaptım" diyerek beraatini istedi.

Sanıklara 63 yıl 6'şar ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, 4 sanığın 78 müştekiye yönelik "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işlediğine hükmederek, her bir sanığa ayrı ayrı 63 yıl 6 ay hapis ve 28 bin 400 TL adli para cezası verdi.

Heyet, mevcut tutuksuz yargılanma hallerinin devamına da hükmetti.

Dava İstinaf'tan dönmüştü

Mahkeme heyeti, 25 Eylül 2025 tarihinde görülen davada 4 sanığa 80'er yıl hapis cezası vermişti. Ancak bazı müştekilerin itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) taşınmış, İstinaf mahkemesi 4 sanığın 78 müştekiye yönelik kararını bozarak dosyayı yeniden görülmesi için yerel mahkemeye geri göndermişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu Dolandırıcılığına 254 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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