Kuyumcu Soygunu Panic ile Sonuçlandı

Silahla kuyumcu soymak istediler, korkup kaçtılar: O anlar kamerada

Adana'da tabanca ile kuyumcuya soyguna giren iki arkadaş, iş yeri sahibi üzerlerine yürüyünce korkup kaçtı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da tabanca ile kuyumcu soygununa giren iki arkadaş, iş yeri sahibi üzerlerine yürüyünce korkup kaçtı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yakalanan iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Mart'ta merkez Yüreğir ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.İ. ve S.D. (17), İ.B.'ye ait kuyumcuya soygun için girdi. İki arkadaş önce müşteri olarak N.B.'ye sorular sordu. Bir süre sonra şüphelilerden İ.İ., tabancasını çıkartarak 'altınları ve paraları ver' dedi. Bu sırada kuyumcu İ.B. şüphelilerin üzerine yürüdü, eşi de o esnada panik butonuna bastı. Şüpheliler altın ve paraları alamadan kuyumcudan kaçtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan polis şüphelilerin kimliklerini ve adresini belirledi. Bunun üzerine polis merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir adrese baskın yaparak 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götürülen zanlıların ifadelerinde, "İmdat diye bağırınca panik yapıp kaçtık" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.