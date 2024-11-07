Kuyumcuda Bayılan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kuyumcuda Bayılan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'de kuyumcuda bayılan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

07.11.2024 23:07
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Kuyumcuda bayılan şahıs hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce'de kuyumcuda baygınlık geçiren şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuda Ş.A. bir anda rahatsızlık geçirerek bayıldı. İşletme çalışanları durumu fark edince, Ş.A.'ya yardımcı olmaya çalışırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. kuyumcu içerisinde ilk müdahalesi yapılan Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede bulunan vatandaşlar kuyumcu içerisinde ne olup bittiğini öğrenebilmek için meraklı gözlerle kuyumcuyu izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcuda Bayılan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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