Kuyuya Düşen Hayvanlar Kurtarıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde keçi ve koyunlar yol kenarındaki kuyuya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, hayvanları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Elazığ'ın Baskil ilçesi yolu üzerinde keçi ve koyunlar, yol kenarındaki kuyuya düştü. Hayvanların kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, titiz bir çalışma sonucu hayvanları bulundukları kuyudan çıkardı. Kurtarılan keçi ve koyunlar, ardından sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ