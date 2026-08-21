Balıkesir’de kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesine bağlı Ortamandıra köyünde bir koyunun kuyuya düştüğü ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine 1 araç ve 5 personel ile sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, tarla kenarında bulunan kuyu içerisinde bir adet koyun olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından kurulan caraskal ile kuyuya indirilen itfafiye erinin titiz çalışmasıyla koyun, bulunduğu kuyudan sağ olarak çıkarıldı. Kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.