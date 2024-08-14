Kuzey Akım Boru Hatlarındaki Patlamalarla İlgili Ukraynalı Dalış Eğitmeni Tutuklandı - Son Dakika
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Kuzey Akım Boru Hatlarındaki Patlamalarla İlgili Ukraynalı Dalış Eğitmeni Tutuklandı

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamaların soruşturması kapsamında Ukraynalı dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Almanya ve Polonya yetkilileri olayın ardındaki şüpheliyi takibe aldı.

14.08.2024 17:43
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Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 2022 yılında meydana gelen patlamalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ukraynalı dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Almanya, Ukraynalı dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkardı. Almanya Başsavcılığı Sözcüsü Ines Peterson, tutuklama emrini doğrulamaktan kaçınarak, şüpheliye kaçma şansı vererek soruşturmayı tehlikeye atmamak için ofisinin hiçbir zaman yorum yapmadığını söyledi.

Polonya Başsavcılığı Sözcüsü Anna Adamiak, ise Alman savcılar tarafından kendilerine bir Avrupa Tutuklama Emri iletildiğini söyledi. Adamiak, Polonyalı yetkililerin geçtiğimiz temmuz ayı başında Vladimir Z.'nin evine gittiklerini aktararak, Vladimir'in çoktan Ukrayna'ya gitmek üzere ülkeyi terk ettiğini ifade etti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Vladimir'in Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Pruszkow'da yaşadığını belirtilerek, Vladimir'in Almanya'dan yat kiralayarak Baltık Denizi'ne açılan ve patlayıcıları yerleştirerek Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenleyen Ukraynalı dalgıçlardan oluşan ekibin bir parçası olduğu öne sürdü. Sabotajın arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı.

Kuzey Akım Botu hatlarındaki patlamalar

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç olayın sabotaj olduğuna açıklamıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Akım Boru Hatlarındaki Patlamalarla İlgili Ukraynalı Dalış Eğitmeni Tutuklandı - Son Dakika

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