Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille, Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, bu kentlerde gece saatlerinde sokağa çıkmayı iki gün boyunca kısıtlıyor.
Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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19.10.2026 19:50:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey Fransa'da yağma sonrası Lille ve 3 kente iki gün sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika
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