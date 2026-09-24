Kuzey Kore, 240 milimetrelik güdümlü roketatar sisteminin deneme atışını yaptı

Kuzey Kore, geliştirilmiş 240 milimetrelik güdümlü çok namlulu roketatar sisteminin deneme atışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kuzey Kore, askeri kapasitesini artırmaya yönelik silah geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Pyongyang yönetimi, geliştirilmiş 240 milimetrelik güdümlü çok namlulu roketatar sisteminin deneme atışını gerçekleştirdiğini bildirdi. Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın bugün yaptığı haberde, söz konusu silahın ülkenin güney sınırı boyunca ateş gücünü artıracağını bildirdi. Devlet haber ajansı, bu tür roketlerin geliştirilmesinin, Kuzey Kore'ye güney sınırı boyunca ateş gücü hazırlığında önemli bir değişiklik sağlayacağını ifade etti.

KCNA'nın haberine göre; test, otonom hassas güdüm sistemi kullanan ve menzili artırılmış roketlerin isabetliliğini ve üstünlüğünü gösterdi. Roketler bir yörüngesel uçuş modunda 100 kilometre ve birleşik süzülme modunda 115 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildi.

"Saldırı güçlerinin güney sınırında yoğunlaştırılması gerekiyor"

Testi denetleyen Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Pak Jong-chon yaptığı açıklamada, "en ölümcül ve en yıkıcı" saldırı güçlerinin güney sınırında yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, bugün yayımlanan ayrı bir açıklamada, ülkesinin nükleer silah statüsünün geri döndürülemez olduğunu ve ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bu hafta üçlü bir toplantıda, Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yeniden teyit etmesinin ardından ülkesinin daha kararlı hale geleceğini söyledi.

"Hassas bir güdüm sisteminin kullanılması Seul'deki kilit tesisleri birkaç metrelik hata payıyla vurabilir"

Seul'deki Kyungnam Üniversitesi Uzak Doğu Çalışmaları Enstitüsü'nde profesör olan Lim Eul-chul, hassas bir güdüm sisteminin kullanılmasının, Kuzey Kore'nin Seul metropol bölgesindeki kilit tesisleri yalnızca birkaç metrelik bir hata payıyla vurabileceğini gösterdiğini söyledi. Lim, bunun, askeri müdahalenin ne olacağından bağımsız olarak Güney Kore'nin yoğun nüfuslu başkent bölgesine yönelik potansiyel bir tehdide karşılık geldiğini ve Güney Kore'de korku oluşturmayı amaçlıyor olabileceğini söyledi. Lim, bunun, askeri müdahalenin ne olacağından bağımsız olarak Güney Kore'nin yoğun nüfuslu başkent bölgesine yönelik potansiyel bir tehdide karşılık geldiğini ve Güney Kore'de korku oluşturmayı amaçlıyor olabileceğini belirtti.