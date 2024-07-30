Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Devam Ediyor, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Devam Ediyor, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 40'tan fazla noktada çıkan orman yangınlarından birçoğu devam ederken, yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti. Alevlerin ulaştığı 12 köyde vatandaşlar tahliye edilirken, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

30.07.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 40'tan fazla noktada çıkan orman yangınlarından birçoğu devam ederken, yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'da çoğu dün olmak üzere 40'tan fazla noktada orman yangını çıktı. Alevlerin ulaştığı 12 köyde vatandaşlar tahliye edilirken, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Kumanova Belediyesi'ne bağlı Kokoşinye köyünde etkili olan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Stoyançe Angelov, yaptığı açıklamada ordu ve polise ait helikopterler ile iki özel uçağın yangınları söndürme çalışmalarında fazla etkili olamadığını belirterek, "Yangınların neredeyse aynı anda başlamaları ve rüzgar nedeniyle hızla yayılmaları, söndürme çalışmalarını çok zorlaştırdı" dedi.

Angelov, "Maalesef yanan evler var. Bunların çoğu Nemanyitsa köyündeki eski ve terk edilmiş evlerden oluşuyor, fakat kullanım halinde olan evler de var. Kumanovo Belediyesi sınırları içerisindeki köyler de yangından etkilendi. Bunlar genellikle yazlık evlerin yer aldığı Kşanye, Kokoşinye ve Murgaş köyleri. Yangın, Staro Nagoriçane Belediyesi'ndeki üç köyde ve Kiliseli (Sveti Nikola) Belediyesi'nde de etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Bazı yangınların kasıtlı çıkarıldığı düşünülüyor

Angelov, yetkililerin yangınlardan bazılarının kasıtlı olarak çıkarıldığına inandığını söyledi. Angelov, dün etkili olan toplam 46 yangından 27'sinin başarılı bir şekilde söndürüldüğünü, 5 yangının kontrol altına alındığını ve an itibarıyla 14 yangınla mücadelenin devam ettiğini söyledi. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

Makedonya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Devam Ediyor, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:45 CHP’li vekilin “Mavi Vatan masalı“ sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki CHP'li vekilin "Mavi Vatan masalı" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 18:55:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Devam Ediyor, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement