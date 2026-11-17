Kuzey Makedonya'da İran bağlantılı suikast planı şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Makedonya'da İran bağlantılı suikast planı şüphesiyle bir şebekeye operasyon düzenlendi. Kuzey Makedonya Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İran vatandaşı bir kişinin talimatları doğrultusunda kimliği açıklanmayan bir hedefe suikast düzenlemeyi planlayan bir şebekenin ortaya çıkarıldığı bildirildi. Yunanistan istihbarat servisiyle iş birliği içinde yürütülen soruşturma sonucunda, İran vatandaşının İran güvenlik servisleriyle ve suikast planında görev alacak kişilerin temin edilmesine yardımcı olan İranlı bir suç örgütü lideriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Kuzey Makedonya Ulusal Güvenlik Ajansı, "Ajans, 2026 yılının başından bu yana yabancı/İranlı aktörlerle bağlantılı kişilerin terör eylemleri gerçekleştirmeye yönelik niyet ve planlarını ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir" ifadelerini kullanarak, söz konusu İran vatandaşının geniş bir bağlantı ağına sahip olduğunu ve İran istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığını bildirdi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, suikast planıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yunanistan'da gözaltına alınan şüpheli Kuzey Makedonya'ya iade edildi

Yunan yetkililer, Kuzey Makedonya vatandaşı bir kişinin 12 Kasım'da Yunanistan'da gözaltına alınarak Kuzey Makedonya'ya iade edildiğini, bunun üzerine diğer 4 şüphelinin yakalanması için Kuzey Makedonya'da operasyon başlatıldığını belirtti. Yetkililer, Kuzey Makedonya'da gözaltına alınan kişilerden birinin İranlı yetkiliyle yaptığı görüşmeye ve suikast planına ilişkin ayrıntıları muhtemelen açığa çıkardığını belirtti. Yunan yetkililer, sabıkaları bulunan şüpheli grubun İran'a seyahat ederek kendilerine talimat veren kişiyle görüştüğünü aktardı.