Kuzey Marmara'da Tır Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Marmara'da Tır Yangını

Kuzey Marmara\'da Tır Yangını
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalca Nakkaş'ta tırda çıkan yangın, tarım arazisine sıçradı; kontrol altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Nakkaş mevkiinde seyir halindeki otomobil lastiği yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki tarım arazisine sıçrarken, yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen dorse ile yanan tarım arazisi drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Nakkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Macaristan'a doğru seyir halinde olduğu öğrenilen NP 090 LG Macaristan plakalı, otomobil lastiği yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorsedeki lastiklerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki tarım arazisine sıçradı. Bölgeye orman ekipleri de yönlendirilirken, çevredeki köylüler söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, tarım arazisinin bir bölümü de zarar gördü. Yabancı uyruklu tır sürücüsünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yangının ardından kullanılamaz hale gelen dorse, yanan tarım arazisi ve ekiplerin soğutma çalışmaları drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Marmara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara'da Tır Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:44:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara'da Tır Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.