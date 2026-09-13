Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan yolcu otobüsünde 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak alev alan otobüste 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış ve ardından otobüste yangın çıkmıştı. İstanbul Valiliği, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "13.09.2026 Pazar günü saat 18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonrası araçta yangın çıkmıştır. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.