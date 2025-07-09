Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Feci Kaza: 2 Ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde, kontrolden çıkan tırın araziye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sancaktepe ilçesi Paşaköy Kavşağı mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. 01 AYD 519 plakalı hammadde yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü ve yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL