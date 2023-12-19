Kuzey Marmara Otoyolu\'nda feci kaza: 2 pilot hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Türk Hava Yolları'nın 3 pilotunun bulunduğu araç, seyir halindeyken tıra arkadan çarptı.

Feci kazada, 3 pilotundan ikisi hayatını kaybetti.

Kaza, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nde sabah saatlerinde meydana geldi. THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu. Bu sırada kaptan pilot E.E'nin kullandığı araç seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL