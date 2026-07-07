Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Yangını

07.07.2026 12:51
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Sunta yüklü kamyonet motor kısmından yangın çıkarak tamamen yandı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki sunta yüklü kamyonet, motor bölümünden çıkan yangın sonucu kısa sürede alev topuna döndü. Yol kenarındaki otluk alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CSB 570 plakalı kamyonet Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya mağazasına sunta malzemeleri taşıdığı sırada motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın kamyonetin tamamını sararken, araç adeta alev topuna döndü. Yükselen alevler yol kenarında bulunan çayırlık ve otluk alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolun bir şeridini araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri hem kamyonette hem de otluk alanda çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sunta yüklü kamyonet tamamen yanarak hurda yığınına döndü ve kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kamyonetin motor kısmından başlayan yangının kısa sürede tüm aracı sardığı ilk anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika

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