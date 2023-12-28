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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, memleketlerine gönderilmek üzere yola çıktı. Kazada ölen ve yaralananların bazılarının akrabalarının cenazesinden dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 61 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sonucunda yaralılar hastanelere kaldırılırken, ölenler ise morga kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi
28.12.2023 - 13:56,
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi. Ölen ve yaralıların bazılarının akrabalarının cenazesinden dönerken kazaya karıştığı öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenler ise morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nihal Yıldız (Osmaniye), Hüseyin Kamil Yıldız (Osmaniye), Kenan Cin (Giresun- Görele), Erdoğan Mandal'ın (Giresun - Görele) cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Ölenlerden Kenan Cin, Erdoğan Mandal, Ömer Mandal ile yaralılardan Ali Ercan Kırca, Beytullah Kırca, Muzaffer Kanber, Mehmet Kanber, Ayhan Mandal, Osman Dursun, Fatma Dursun akraba oldukları, Giresun Görele'den cenazeden döndükleri öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi - Son Dakika
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