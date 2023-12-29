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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücüler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının sorularına bir sürücü 'Oldu işte abi' cevabını verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen zincirleme kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:19
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerden biri basın mensuplarının kazaya ilişkin sorusuna, "Oldu işte abi" cevabını verdi.

Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 61 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde 7 sürücü gözaltına alındı. Bugün ise Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen ve yaralı olduğu için yürümekte zorlanan sürücülerden biri basın mensuplarının kaza ile ilgili sorusuna, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm. Bende sola kırdım, bir arabaya vurdum" dedi. Diğer bir sürücü ise aynı soruyu, "Oldu işte abi" diyerek yanıtladı.

Sürücülerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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