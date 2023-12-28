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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli motosiklet hareketleri - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli motosiklet hareketleri

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Mevkii'nde bir grup motosikletli, akrobatik hareketler yaparak yolculuk yaptı. Sürücülerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda tehlikeli motosiklet hareketleri
28.12.2023 - 11:45,  Güncelleme: 11:47
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Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Mevkii'nde bir grup motosikletli, akrobatik hareketler yaparak yolculuk yaptı. Sürücülerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Mevkii'nde motosikletli bir grup, trafiğin akışını yavaşlatacak şekilde seyrederek tehlikeli hareketler sergiledi. Sürücülerden biri motorunun ön kısmını kaldırırken diğeri de motosikletin üzerine yatarak yolculuk yaptı. Diğer araç sürücülerinin ve kendilerinin canını hiçe sayan motosiklet sürücüleri başka bir otomobil şoförünün cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, şahısların trafiğin olağan akışını yavaşlattığı ve akrobatik hareketler yaparak ilerlediği görüldü. Şans eseri herhangi bir kaza olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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