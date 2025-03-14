Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.03.2025 07:53
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bir kamyon ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 06 FG 8056 plakalı tırın dorsesine, seyir halindeki 55 EJ 683 plakalı kamyon çarptı. Kazaya karışan kamyona hızını alamayan yabancı plakalı bir tır da arkadan çarptı. Kaza sonucu tır ve kamyon şoförleri araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan tır şoförü Servet Güler, "Sahurumuzu yaptık. Yakıt aldım, çıktım. Daha 500 metre gitmeden araç arkadan bir silkelendi. O an olayı tam anlayamadım. Aracı sağa park ettim. Baktım bana çarpmışlar. Ben durup yanına gidene kadar başka bir tır da ona çarptı. İki aracın şoförü yaralı. Durumları genel olarak iyi gibiydi." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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