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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Geçişinde Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Geçişinde Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi yaralandı. Kazaya tanık olan Osman Dursun, cenaze dönüşü yaşanan kaza anını anlattı. Otobüste bulunan tüm yolcuların akraba olduğunu belirten Dursun, sis nedeniyle kaza olduğunu gördüklerini ve şoförün arkaya reflektör koyduğu sırada arkadan gelen aracın otobüse çarptığını ifade etti.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Geçişinde Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Hayatını Kaybetti
28.12.2023 - 13:41,
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazaya tanık olan vatandaş yaşananları anlattı. Cenaze dönüşü kazaya şahit olduğunu söyleyen Osman Dursun, otobüste bulunan tüm yolcuların akraba olduğunu belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi de yaralandı. Meydana gelen feci kazayı anlatan kazazede Osman Dursun, "Cenazeye gitmiştik. Geri dönüşte Sakarya'da sis sebebiyle kaza olduğunu gördük. Bizim şoförümüz o esnada durdu. Şoför araçtan inerek, 'Arkaya reflektör koyalım' dedi. Ben de şoförün arkasından indim, o esnada arkadan gelen araç bizim otobüsümüze vurdu. Bizim önümüzde de tır vardı. Yol kapalı olduğu için gitme şansımız yoktu. Aracın bize vurmasıyla, sürüklenmeyle ilerideki yaralılara çarptı. Sanırım o yaralılar da öldü" diye konuştu.

"Otobüstekilerin hepsi akrabaydı"

Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Dursun, "İki genç arkadaşımız öldü. Ben kazayı gördüm ancak herkes arabada uyuyordu. Şoför arabayı durdurarak dörtlüleri yaktı, 'Arkadan gelenler bize vurmasın, müdahale etmeye çalışalım' dedi. Ben peşinden koştum. Biz böyle diyene kadar bizim araca vurdular. Orada yaralı insanlar vardı, araç onları hep ezdi. Tır da bir anda sürüklendi. Çok kötü bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Bir anda orası can pazarına döndü. Allah kimsenin başına vermesin, acının tarifi yok. Kaza olunca hemen yaralılara koştuk. Yoğun sis vardı. Bizim otobüs doluydu. Giresun Görele'den cenazeden geliyorduk. Otobüstekilerin hepsi akrabaydı, aynı köylülerdi" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Geçişinde Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Geçişinde Meydana Gelen Kazada 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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